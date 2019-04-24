شكرا لقرائتكم خبر عن فوده يضع إكليل زهور على نصب الشهداء في ذكرى تحرير سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، رفقة اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول سفي طور سيناء بمناسبة الذكرى 37 لتحرير سيناء.

ووضعت المحافظة أعلام مصر على الأعمدة والمباني في ساحة النصب التذكاري في ساحة ديوان المحافظة، وتجمع أهالي طور سيناء ومشايخ وعواقل البدو وعدد من طلاب مدارس طور سيناء حاملين أعلام مصر، وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

أرسل المحافظ تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وأهالي جنوب سيناء بمناسبة أعياد تحرير، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد تحرير سيناء سيشهد افتتاح مضمار الهجن الدولي برعاية الرئيس السيسي.

محافظ جنوب سيناء يضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى الذكرى الـ٣٧ لتحرير سيناء

محافظ جنوب سيناء يضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى الذكرى الـ٣٧ لتحرير سيناء

محافظ جنوب سيناء يضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للشهداء فى الذكرى الـ٣٧ لتحرير سيناء