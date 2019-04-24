شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن 41 إشهارًا وقفيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الأوقاف ورود 41 إشهارًا وقفيًا جديدًا، تشمل أراضى زراعية بمساحة 13 فدانا و18 قيراطا و13 سهما و4 عقارات سكنية، ووحدتين سكنيتين في مدينة نصر، إضافة إلى شهادات استثمار بنحو 7 ملايين جنيه. ذكر بيان للوزارة، الأربعاء، أن ذلك «يأتى في إطار ما تقوم به الوزارة من مجهودات للحفاظ على مال الوقف وحسن استثماره وتوظيف عوائده فيما أوقف له ودورها في مجال خدمة المجتمع».

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