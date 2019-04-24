شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل رفع الطوارئ استعدادًا للاحتفال بشم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات استعداداتها لاستقبال الاحتفال بشم النسيم من خلال رفع حالة الطوارئ في القطاعات الخدمية والاهتمام بتجهيز الحدائق وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

في البحيرة، قرر المحافظ اللواء هشام أمنة، رفع درجة الاستعداد استعدادًا لأعياد شم النسيم، وتكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات، وتشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات.

وقرر المحافظ فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين وتكثيف أعمال النظافة بها، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية وشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على المركبات والمعديات العاملة بنهر النيل فرع رشيد.

في القليوبية، أكد المحافظ الدكتورعلاءعبدالحليم على رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال كافة المواطنين.

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ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، وفتح متحفى الرى والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة للقضاء على التكدس المرورى.

وفي كفرالشيخ، تابع المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال النظافة والتجميل بالمدينة بالمشاركة مع العاملين بقسم النظافة والتجميل والمعدات الثقيلة وسيارات المدينة، الحملات اليومية المستمرة لنظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الحشائش الضارة وزرع أعمدة الإنارة الجديدة وصيانة كشافات الإنارة بالطرق والمداخل والشوارع المختلفة بالمدينة بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة والتجميل بجميع مناطق المدينة ورفع المخلفات أول بأول ونقلها إلى المقلب الوسيط، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة في إطار والاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع وموسم الصيف

وفي المنيا، أعلن المحافظ اللواء قاسم حسين تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

ووجه المحافظ بتجهيز جميع الحدائق والمتنزهات وفتحها أمام المواطنين، وقرر إلغاء جميع الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم ورؤساء الأحياء والوحدات القروية، وجميع القائمين على مديريات الخدمات للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل خلال أعياد الربيع وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.