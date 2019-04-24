شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية شؤون اللاجئين تشيد بجهود مصر لعلاج غير المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بجهود مصر في تقديم الرعاية الصحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء، مثل تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم فضلا عن حملة «100 مليون صحة».

ذكرت المفوضية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، الأربعاء: «قدمت وزارة الصحة المصرية تحليل فيروس سي والعلاج المجاني لمن ثبت إصابته لـ11 ألف أجنبي حتى الآن من بينهم لاجئين وملتمسي لجوء».

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وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 15 ألفا و64 وافداً من غير المصريين ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سي»، موضحةً أن المبادرة سيتم إطلاقها رسمياً أول مايو المقبل وحتى 30 سبتمبر.

قالت «زايد» إن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من عمر 18 عاما دون حد أقصى للعمر، بـ 308 نقاط مسح في جميع المحافظات، مؤكدة تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية لتلقي العلاج بالمجان.

حملة «100 مليون صحة»

أكدت الوزيرة إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، مشيرة إلى الانتهاء من فحص 49 مليونا و83 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية بمراحلها الثلاث، المنعقدة تحت شعار «100 مليون صحة»، منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر الأربعاء.

من جهته، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن مبادرة «100 مليون صحة» تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وحرصا على تقديم خدمة طبية مميزة ومسح كافة المواطنين وفقا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن سيتم مد فترة المسح في 350 نقطة مسح منتشرة على مستوى المحافظات، إضافة إلى 14 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية حتى نهاية 2019.