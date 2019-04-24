شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، بشأن إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. ووافق المجلس على مشروع قرار بشأن تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة لتصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

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