شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» ترشح مدير «100 مليون صحة» لجائزة «نيلسون مانديلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشّحت منظمة الصحة العالمية الدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة «100 مليون صحة»، لجائزة «نيلسون مانديلا للريادة الطبية في أفريقيا»، وهي الجائزة التي تمنح لمن لهم إسهامات كبيرة في قطاع الصحة، ويتم الإعلان عنها على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الأفريقي.

وأعرب الدكتور محمد حساني، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، عن سعادته البالغة بهذا الترشيح ودعم القيادة السياسية، واعتبره بمثابة تقدير من وطنه له، ولكل ما يحاول الاجتهاد والعمل والمثابرة.

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أشار مدير الحملة إلى أن «الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أول من أبلغته بهذا الترشيح ودعم القيادة السياسية لترشحه»، معتبرًا أنه «دافعًا لبذل الكثير من الجهد ويعكس اهتمام وتقدير الدولة المصرية لكل من يحاول العطاء والاجتهاد».

بدورها، أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فخرها بترشيح الدكتور محمد حساني لتلك الجائزة، قائلة: «ده مصدر فخر لكل العاملين بوزارة الصحة والسكان».

أضافت، في تصريحات على هامش مشاركتها في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن حملة «100 مليون صحة» تحقق نجاحًا كبيرًا للغاية، مشيرة إلى أنها نجحت في الكشف على أكثر من نصف المصريين، بواقع 53.5 مليون مصري ومصرية، بواقع 50 ألف مصري أكبر من عمر 18 عاما، و3.5 مليون طالب في المرحلة الثانوية.

أعربت «زايد» عن سعاداتها بترشيح «حساني» للجائزة الدولية، بعدما حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية منذ يومين من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ضمن جوائز الدولة التي أعلنتها الأكاديمية.