شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على لوائح 5 برامج أكاديمية جديدة (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث في جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مختار يوسف، الأربعاء، على توقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تعاون مع جامعات وهيئات محلية وأجنبية من بينها فرنسا والهند لتعزيز التعاون الأكاديمي.

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وأعلن «يوسف» الموافقة على لائحة برنامج أمن المعلومات والحاسبات الذكية بكلية العلوم، والدراسات العليا لكلية طب الأسنان، والدراسات العليا بكلية الهندسة، والماجستير الخاص بقسم الكيمياء الحيوية، ودبلوم مستحضرات التجميل وريادة الأعمال الخاصة بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة ماربورج بألمانيا، واتفاقية التعاون بين قسم المالية العامة بكلية التجارة، ونقابة مستخلصي جمارك الإسكندرية، واتفاقية التعاون بين معهد إدارة الشركات «LAE» جامعة بواتيه بفرنسا والقسم الفرنسي للإدارة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، كما وافق على بروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ووزارة الخارجية.

ووافق على مذكرة التفاهم بين مصر وشركة «ABB» السويدية المحددة، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات «انربك»، كما وافق على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة دلهى بالهند، والمعهد الهندى للتكنولوجيا وجامعة جواهر لال نهرو بنيودلهي الهندية.