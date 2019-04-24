شكرا لقرائتكم خبر عن الفوج الأول من شباب جامعة المنصورة يزور مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق الفوج الأول من شباب جامعة المنصورة لزيارة الشركة المصرية للإثلين ومشتقاته «اثيدكو»، وزيارة مكتبة الإسكندرية، في إطار مبادرة «كل يوم جديد» برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أكد «عبدالغفار» أهمية هذه الزيارات التي تسعى من خلالها الوزارة لدمج شباب الجامعات المصرية في خطة التنمية الدولة وربطهم بها، وتعريفهم بالمشروعات التنموية التي تتم على أرض الوطن مما يعزز من تنمية قيم الإنتماء والوطنية وحب العمل لديهم والرغبة في المشاركة المجتمعية وفتح آفاق للمستقبل الجديد.

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من جهته، أشار أحمد الشيخ، رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى أن مبادرة «كل يوم جديد» تهدف إلى تحقيق الربط والتكامل بين شباب الجامعات بالمشروعات القومية، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية.

فيما حرص عبدالمجيد حجازي، رئيس مجلس إدارة شركة «اثيدكو»، على تقديم كل الدعم لهذه الزيارة، وقد تمت الزيارة بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام والعلاقات البئية بوزارة التعليم العالي، وتعرف الطلاب خلال الزيارة على مراحل إنتاج الشركة.

كما قام الطلاب بزيارة إلى مكتبة الإسكندرية للتعرف على أقسام المكتبة، واستمعوا إلى محاضرة الدكتور محمد السعيد قطب، خبير التنمية البشرية، معبرين عن سعادتهم وفخرهم بهذا الصرح الكبير على أرض الوطن.