مصر | "الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال".. محاور مؤتمر أجهزة المباحث بوزراء الداخلية العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال".. محاور مؤتمر أجهزة المباحث بوزراء الداخلية العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الجمعة المقبل 26 أبريل بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، آلية عمل عربية نموذجية لمواجهة المواقع والحسابات الالكترونية التي ثبت تورطها في جرائم إلكترونية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، وغسل الأموال ودوره في إخفاء الجريمة، فضلًا عن تعزيز عمل الشبكات لخدمة الأدلة الجنائية.

كما سيناقش المؤتمر آلية للتواصل بين الوحدات المعنية بمكافحة الجرائم الالكترونية على المستوى العربي، وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

