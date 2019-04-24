مصر | "ملابس شفافة" و"آثار كدمات".. العثور على جثة طفلة مقتولة بالهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ملابس شفافة" و"آثار كدمات".. العثور على جثة طفلة مقتولة بالهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة لطفلة عمرها حوالي ٥ سنوات مقتولة وملقاة داخل قطعة أرض مهجورة بطريق المنصورية بالهرم. وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزه بلاغا من الأهالي بوجود جثة لطفلة ملقاة بقطعة أرض فضاء بطريق المنصورية وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة عمرها ٥ سنوات وترتدي ملابس شفافه وعلى جسدها آثار كدمات. وتكثف أجهزة الأمن من جهودها لتحديد هويتها من خلال فحص كاميرات المراقبة القريبة وبلاغات الغياب وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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