مصر | التحقيقات تكشف كواليس ضبط حرامي وبحوزته مواد مخدرة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيقات تكشف كواليس ضبط حرامي وبحوزته مواد مخدرة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت تحريات المقدم محمود بسيوني الضابط بإدارة تأمين أكتوبر آن المتهم الضبوط يدعي علي ا ص ع، 28 سنة، عاطل ومقيم بمنطقة بولاق الدكرور، المحكوم عليه في 3 قضايا ( مخدرات، ضرب ) باجمالي 6 سنوات و4 شهور وغرامة 10 الاف جنية وكفالة 600 جنية، واخرهم لسنة 2016 جنايات قسم بولاق الدكرور مخدرات، بالسجن 6 سنوات وغرامة 10 الاف جنية وبحوزته 14 كيس بداخلهم مخدر الاستروكس، 12 قرص لعقار الابتريل المخدر زجاجة اسبري مخدر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة واقر بالاحكام الصادرة ضدة وحيازتة للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.