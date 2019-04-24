مصر | المشدد 6 سنوات لربة منزل لاتجارها في الهيروين بالظاهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 6 سنوات لربة منزل لاتجارها في الهيروين بالظاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامها بالاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الظاهر.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 4235 لسنة 2017 جنايات قسم الظاهر، إن الادارة العامة لمباحث المخدرات، تلق بلاغا بنشاط المتهمة، ومن خلال التحريات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة "هاجر. س. ذ"، 35 سنة، ربة منزل، وبحوزتها حاوية بداخلها 280 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر، ومبلغ نقدى وهاتف محمول، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقرت باحرازها المواط المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل عملية الاتصال بعملائها والمبلغ النقدى حصيلة الاتجار.

