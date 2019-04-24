مصر | المشدد 10 سنوات لموظف بجامعة عين شمس عثر بحوزته على 20 قطعة حشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 10 سنوات لموظف بجامعة عين شمس عثر بحوزته على 20 قطعة حشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، بمعاقبة موظف بالدفاع المدني بجامعة عين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار في الحشيش بمنطقة الوايلي.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 5768 لسنة 2017 جنايات قسم الوايلى، إن معاون مباحث شمال القاهرة، حال تواجده بالخدمه الليليه لمقر الكاتدرائية بالعباسية تلاحظ له استغاثة أحد الاشخاص يملك شركة لتنظيم الرحلات، وتجمع من الأهالى وبالانتقال شاهد المتهم "أحمد. ف. ا"، 31 سنة، موظف بالدفاع المدنى جامعة عين شمس، وبرفقته السيارة، وبتفتيشها عقب الاذن له من مالكها صاحب شركة تنظيم الرحلات، عثر بداخلها على حاوية بها 20 قطعة حشيش المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدى وهاتف محمول وبمواجهته اقر باحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وقال صاحب شركة تنظيم الرحلات، أمام النيابة أنه قام بتاجير السيارة إلى صديق المتهم الاول "هارب" لمدة شهر وشك فى استغلال السيارة ملكه واستخدامها فى تجارة المخدرات، ويوم الواقعة اثناء متابعة السيارة عبر جهاز التتبع تلاحظ تواجدها بمنطقة الساحل الشمالى فانتظر وصولها للقاهرة تحديدا لمكان الاستغاثة وقام بفصل محرك الموتور وطلب من معاون المباحث تفتيش السيارة والذى عثر بداخلها على المضبوطات.

