مصر | بلاغ ضد نادر فرجاني بتهمة سب وقذف الرئيس وقيادات الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد نادر فرجاني بتهمة سب وقذف الرئيس وقيادات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5295 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه نادر فرجاني مدير مركز المشكاة، إحدى المنظمات الحقوقية في مصر، بتوجيه عبارات سب وقذف لمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية.

واتهم محمود في البلاغ المقدم منه نادر فرجانى بإرتكابه جريمتي سب وقذف من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك وتويتر ) لرئيس الجمهورية وذلك بوصفه بأوصاف غير لائقة يستحق المسائلة الجنائية عليها فورا، مضيفا أن تلك الألفاظ والإساءات والشتائم يجب محاسبته عليها جنائيا وبصفة عاجلة باعتبارها جريمة مشينة، مشيرا إلى أن القنوات الداعمة للارهاب والتابعة لجماعة الاخوان الارهابية تتناقل تلك الإساءات والشتائم التى يوجهها فرجانى وهو ما أثار إستياء وغضب المصريين جميعا من إقدام هذا الشخص الذي يتلقى تمويلات نقدية هائلة عبر مركزه الوهمى والمسمى بالمشكاة نظير توجيه عبارات السب والشتائم لشخص رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة.

واتهم محمود في بلاغه نادر فرجانى بتعمده نشر أخبار كاذبة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية والأمن فى مصر بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعين ونشر الفوضى والاضطرابات والاضرار بالمصالح العليا للبلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وذلك من خلال نشره لتلك الأخبار الكاذبة جملة وتفصيلا، وهو الأمر الذي يعد ايضا كما ورد فى البلاغ تشاركا مع جماعة الإخوان الارهابية لتحقيق اغراضها الإجرامية ضد مؤسسات الدولة والمواطنين، وشدد محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد هذا الشخص حفاظا على هيبة الدولة ولكيان رئيس الجمهورية ومؤسساتها.

وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لنادر فرجانى مدير مركز المشكاة للبحث والتدريب، ووضع أسمه على قوائم الممنوعيين من السفر لحين الانتهاء معه فى الاتهامات الموجهه اليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية فى واقعة تلقى المقدم ضده البلاغ لتحويلات مالية مشبوهه من جهات اجنبية خارجية وخاصة التنظيم الدولى للإخوان، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

