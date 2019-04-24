مصر | التحقيق مع صاحب مخبز استولى على مليون و140 ألف جنيه من أموال الدعم بالمطرية

وتعود البداية عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى - بدائرة قسم شرطة المطرية لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها بالسوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (1،139،812– مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر جنيهًا).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

