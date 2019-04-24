مصر | "4 قطع أثرية وهارب من أحكام قضائية".. القبض على سائق بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "4 قطع أثرية وهارب من أحكام قضائية".. القبض على سائق بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على سائق هارب من أحكام قضائية وبحوزته 4 قطع أثرية بمركز البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وورد اخطارا للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، مفاده أنه اثناء مرور النقيب محمود النجار الضابط بإدارة تأمين المنطقة السياحية والأثرية بالقطاع، والمعين خدمة القول الأمني بالمنطقة الثالثة طريق المريوطية بمدخل قرية دهشور دائرة مركز البدرشين، تمكن من ضبط عربي ت م ا، 64 سنة، سائق ومقيم قرية العطف دائرة مركز العياط المحكوم عليه في 3 قضايا ( ضرب، سرقة ) باجمالي سنتان وشهرين وكفالة 1000 جنيه، اخرهم 2018 جنح مركز العياط ( ضرب ) بالحبس شهرين، قائد السيارة مصر ماركة تويوتا كورلا سوداء اللون وبحوزته ( 4 قطع صغيرة الحجم يشتبه في اثريتهم عبارة عن قطعتين أجزاء من اطباق فخارية وقطعتين مخروطتين.

وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود بعض الصور والفيديوهات لعملات ولوحات اثرية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد النصب علي المواطنين واقر بالاحكام الصادرة ضده.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة وباشرت النيابة التحقيقات.

