أخبار مصر | التدخل السريع بالإسكندرية ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع بالإسكندرية ينقل سيدة مريضة إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه فريق التدخل السريع بالإسكندرية لفحص ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن امرأة عجوز في منطقة سيدي جابر في الإسكندرية تعيش بمفردها دون وجود أحد يرعاها، ويتركها أخاها بمفردها ويمنع دخول أحد عليها.

ولدى وصول الفريق إلى مكان تواجد السيدة تبين قيام مأمور قسم سيدي جابر بتحرير محضر برقم ٥٤١٦ لسنة ٢٠١٩ سيدي جابر، وطلبت النيابة تقرير فريق التدخل السريع بالإسكندرية عن الحالة.

كما تبين للفريق -حسب رواية جيرانها- أن السيدة يبلغ عمرها نحو ٧٠ عاما، كانت تسكن لمفردها في شقتها وتتقاضى معاشها بشكل طبيعي كل شهر إلا أنها مرضت منذ شهر فما كان من أخيها إلا أن استولى على الفيزا الخاصة بالمعاش وحبسها في شقتها؛ حيث وجدها الفريق في حالة سيئة ومنزلها تنبعث منه رائحة كريهة.

وينسق الفريق حاليا لنقل السيدة إلى المستشفى.