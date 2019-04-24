أخبار مصر | من "رمسيس" إلى "السيسي".. الجيش المصري بطولات في السلم والحرب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "رمسيس" إلى "السيسي".. الجيش المصري بطولات في السلم والحرب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصص مجد وبطولات الجيش المصري عبر العصور لا يمكن أن يتجاوزها القلم دون أن يذكرها، بل ويعتني بها أشد العناية، فمنذ العصر المصري القديم وحتى يومنا وجيشنا يسجل البطولات واحدة تلو الأخرى.

ويقول الباحث في الآثار المصرية القديمة علي أبو دشيش، إنه من خلال الصور الحية المسطرة على الأحجار التي أثبتت سواء بالرسومات أو بالكتابات أن الجيش المصري على مر العصور قدم الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على هذه الأرض التي يعيش عليها المصريون.

وأوضح أبو دشيش أنه منذ أكثر من قرن مضى كان ماضي مصر كتابًا مغلقًا ولم يكن أحد يستطيع أن يفك سر الرموز الموجودة على الآثار والتماثيل المصرية، ولكن بعد فك شفرة الكتابة المصرية القديمة أصبح تاريخ مصر، وخاصة جيشها كتابًا مفتوحًا أمام الجميع لتبين للعالم أجمع تاريخنا العظيم.



وأشار أبو دشيش أن جيشنا المصري ضرب أقوى الأمثلة في الحرب والسلام، ومصر منذ قديم الأزل تنفرد بأن لديها جيشًا، ذو مقاتل يدافع بكل ما يملك عن وطنه وسلامة أراضيه فلا يخلو شعب من جيش ولا يخلو جيش من شعب وأشار أبو دشيش أن جيشنا المصري ضرب أقوى الأمثلة في الحرب والسلام، ومصر منذ قديم الأزل تنفرد بأن لديها جيشًا، ذو مقاتل يدافع بكل ما يملك عن وطنه وسلامة أراضيه فلا يخلو شعب من جيش ولا يخلو جيش من شعب "جسور في حومة الوغى شجاع لا يهاب الموت... محارب لا يخاف المنايا إذا اقبل بث الرعب في قلب العدو "

هذه هي العبارات –والكلام لعلي أبو دشيش- التي وصفت الجندي المصري في مصر القديمة الذي سجل لنا انتصاراته على جدران المعابد والمقابر حيث نراه واقفًا شامخًا بيده السلاح مستعدًا للحرب وللدفاع عن بلده واقفًا إما بالرماح أو السيوف أو الدروع أو الأقواس أو السهام، ويرتدى زى الحرب الذي كان شرفًا يتطلع له أي مصري حين ذاك وحتى الآن ويحمى رأسه بخوذه القتال.