أخبار مصر | بعد اعتداء لاعبي الزمالك على صحفيين.. استقالة رئيس شعبة المصورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اعتداء لاعبي الزمالك على صحفيين.. استقالة رئيس شعبة المصورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الزميل عمرو نبيل رئيس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، باستقالته من رئاسة الشعبة، بعد اعتداء لاعبي نادي الزمالك أمس، على أحد الزمالك بجريدة المصري اليوم، خلال تأدية مهام عمله بتصوير مباراة الزمالك وبيراميدز.

وقال "نبيل" خلال تقدمه باستقالته: "بعد ما يقرب من عامين شرفت فيها برئاسة شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة، وأشهد الله أني عملت خلالها جاهدًا للحفاظ على كرامة المهنة وحقوق المصورين الصحفيين، والارتقاء بمهاراتهم الفنية وتشجيع المتميزين محليًا وعالميًا، والتأكيد على احترام المبادئ والأخلاقيات، والآن ولأسباب مختلفة، أجدني غيؤ قادر على الاستمرار في موقعي وتحمل هذه الأمانة بما يرضي ضميري".

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وأضاف: "أعلن استقالتي كرئيس شعبة المصورين الصحفيين، على أن يتولى الزميل مجدي إبراهيم نائب رئيس الشعبة المسؤولية إلى حين إجراء انتخابات بعد التنسيق مع النقابة، أشكر من كل قلبي كل من تعاون معي في خلال هذه الفترة".

وكان اعتدى لاعبي نادي الزمالك، أمس، على أحد الزمالك بجريدة المصري اليوم، خلال تأدية مهام عمله بتصوير مباراة الزمالك وبيراميدز.

وقام الزميل بتحرير المحاضر اللازمة، لحين العرض على النيابة اليوم.