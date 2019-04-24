أخبار مصر | رئيس "صناعة النواب" يثمن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين

وقال "عامر"، إن مشاركة الرئيس في القمة تأتى في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيعقد على هامش القمة لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك لبحث سبل دفع التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وعن التعاون الاقتصادي مع مصر، كشف المهندس محمد فرج عامر أنه ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 87ر13 مليار دولار العام 2018 مقارنة بـ 10.8 مليار دولار عام 2017 فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للصين إلى أكثر من 1.8 مليار دولار العام الماضى كما شاركت مصر بنجاح فى أول معرض للواردات الصينية فى شنغهاى العام الماضى ضيف الشرف وجناح الأعمال كان فرصة للترويج للمنتجات المصرية خصوصا الزراعية، حيث إن الصين استوردت البرتقال المصرى بقيمة 80 مليون دولار العام الماضى وبهذا احتلت مصر المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للبرتقال للصين.

وأوضح "عامر" أنه فتحت الصين أسواقها أمام استيراد العنب المصرى وتم التوقيع على اتفاق لاستيراد بنجر السكر فى ديسمبر الماضى، كما تجري حاليا استعدادات حاليا لاستيراد الرمان والبصل وعسل النحل من مصر وهناك مباحثات بشأن ذلك.