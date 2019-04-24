أخبار مصر | "برلمانية" تثمن دور القوات المسلحة والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلمانية" تثمن دور القوات المسلحة والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، دور القوات المسلحة والشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على تعديل الدستور، وإفساد أي مخططات إرهابية ومتآمرة لإفساد العملية.

وتقدمت ثابت بالشكر، لجهود قوات تأمين اللجان، لافتة إلى دورهم الإنساني في مساعدة ذوي الإعاقة والمسنين على الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وقالت النائبة البرلمانية، إن مشاركة المصريين عكست صورة حضارية عن الديمقراطية في مصر، حيث إن نسبت التصويت فاقت التوقعات.

وكشف المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن 27 مليونا 193 ألفا 593 نائبا شاركوا في الاستفتاء من أصل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، بنسبة 44.33%، وجاءت عدد الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 صوتا بنسبة 96.94%، أما الأصوات الباطلة فجاءت 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.06%، فيما كان الموافقون على التعديلات 23 مليونا و416 ألفا و741 صوتا بنسبة 88.83%، وغير الموافين 2 مليون و945 ألفا و680 صوتا بنسبة 11.17%.