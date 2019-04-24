أخبار مصر | احتفالا بذكرى تحرير سيناء.. فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالا بذكرى تحرير سيناء.. فتح المتاحف العسكرية مجانا للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت القوات المسلحة بمناسبة إحتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء فتح المتاحف والمزارات العسكرية مجاناً لإستقبال الجماهير، وذلك يوم 25/4/2019 بكل من متحف العلمين العسكرى ومتحف بورسعيد الحربى والعرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر.

وذلك حرصاً من القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.