أخبار مصر | الإعدام شنقا للراهبين أشعياء وفلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام شنقا للراهبين أشعياء وفلتاؤوس المقارى بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى محمد عبد الحليم، اليوم الأربعاء بالإعدام شنقا على الراهبين أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.

جديرا بالذكر أن محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة قد قررت برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، إحالة أوراق كل من الراهب المجرد إشعياء المقاري واسمه بالميلاد وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون بالبحيرة، لفضيلة مفتي الديار المصرية لسماع الرأي الشرعي، وتحديد جلسة 24 أبريل؛ للنطق بالحكم.