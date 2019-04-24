أخبار مصر | خليفة بابكر: نسعى لتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الأزهر الشريف والسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة بابكر: نسعى لتعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الأزهر الشريف والسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، الدكتور خليفة بابكر الحسن، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية القانون بجامعة الخرطوم.

خلال اللقاء أعرب خليفة عن تطلع جامعات السودان بشكل عام، وجامعة الخرطوم بشكل خاص, للاستفادة من الإمكانيات العلمية الكبيرة لدى الأزهر الشريف، مطالبًا بزيادة البعثات العلمية وتعزيز دور الأزهر التاريخي بالسودان.

ومن جانبه رحب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالدكتور خليفة، مبديًا استعداد الأزهر الشريف للتعاون بشكل كامل في كافة المجالات مع الجامعات السودانية، معربًا عن استعداد الأزهر الشريف لرفع عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب السودان في كافة التخصصات.