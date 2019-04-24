أخبار مصر | التنمية تتحدث بسيناء.. الانتهاء من تنفيذ 78135 وحدة إسكان و400 بيت بدوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التنمية تتحدث بسيناء.. الانتهاء من تنفيذ 78135 وحدة إسكان و400 بيت بدوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل سيناء هذا العام بأعياد تحريرها بطريقة مختلفة، فشبه جزيرة سيناء تشهد تدشين واستكمال العديد من المشروعات، انطلاقا من اختيار مبدأ التنمية لتلبية طموحات وتطلعات الشعب المصرى، وكانت القوات المسلحة هى الذراع القوى الذى حمل التنمية على عاتقها للخروج بسيناء من الظلام إلى النور.

ففي مجال الإسكان بشمال سيناء بلغ عدد إجمالى الوحدات السكنية التى تم الانتهاء منها 78135 وحدة إسكان اجتماعي و400 بيت بدوى، موزعة على مدينة العريش حيث تم الانتهاء من تنفيذ عدد 1200وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة الأولى، وجارٍ إنشاء عدد 936وحدة سكنية بالمساعيد كمرحلة ثانية.

وفى مدينة رفح تم تنفيذ 10016 وحدة سكنية و400 منزل بدوى وفى مدينة بورسعيد جارى إنشاء 4340 وحدة سكنية بشرق بورسعيد، وجارى إنشاء عدد (11) تجمع تنموى بدوى بإجمالى (585) بيت بدوى بنسبة تنفيذ (67%) موزعة كالأتي:

تجمع بقرية النثيلة 1/ نخل (105 بيت) ، تجمع بقرية النثيلة 2/ نخل (15 بيت) ، تجمع خشم الجاد / الحسنة (105 بيت) ، تجمع بدوى النوافعة / الحسنة (55 بيت) ، تجمع بقرية أبو رصاصة / نخل (55 بيت) ، تجمع بدوى بطيبة التمد/ النخل (55 بيت) ، الدفيدف / الحسنة (55 بيت) ، تجمع بالخفجة / النخل 75 بيت، تجمع بدوى بطويل الحامض / النخل 15 بيت، تجمع بدوى كم61 بغداد / الحسنة 15 بيت، تجمع أم مفروث 35 بيت.

في مجال الطرق بشمال سيناء تم الانتهاء من طريق الإسماعيلية / العوجة بطول (211) كم بعرض (25) متر وطريق عرضى (1) ( بطول (144) كم من بورسعيد إلى النفق، وطريق العريش / رفح بطول (42) كم بعرض (27,2) متر والطريق العرضى (4) بطول (160) كم بعرض (49) متر ، فضلا عن تنفيذ طريق الجدى بطول (75) كم بعرض (10) متر ، كم تم رفع كفاءة الطريق الساحلى من العريش حتى الميدان بطول (30) كم بعرض (24) متر وطريق بغداد / بئر لحفن / العريش بطول (60) كم وبعرض (24) متر.

ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المدارس والمستشفيات بمدن (العريش – الشيخ زويد - رفح) بإجمالى عدد (11) طريق بالإضافة إلى الانتهاء من رفع كفاءة الطرق الداخلية لمدن العريش، بئر العبد، الحسنة، نخل، رفح، الشيخ زويد، وفى ميناء العريش تم إنشاء طريق داخل الميناء بطول (1,2) كم بعرض (40) متر وتنفيذ أعمال تطوير الميناء بالكامل .

وفي مجال الإمداد بالكهرباء تم رفع كفاءة خطوط الكهرباء المتضررة بمدن (العريش – الشيخ زويد - رفح) وكذلك رفع كفاءة خطوط الكهرباء لتغذية شبكات الصرف الصحى المتضررة بالمدن السابقة .

وفى مجال الإمداد بالمياه تم رفع كفاءة وتشغيل عدد (27) بئر بمدن (رفح – الشيخ زويد) كما تم تصميم و تنفيذ عدد (4) محطة تحلية مياه آبار، طاقة (200) م3/ى لمحطات (أبو طويلة – الخروبة – الشلاق - العكور) .

وكان من أهم انجازات مشاريع المياه الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بطاقة (150) ألف م3/ى ، وكذلك تطوير محطة مياه البحر بالعريش بطاقة (10) آلاف م3/ى ، فضلا عن إنشاء شبكة مياه الشرب بالعريش أوشك العمل بها على الانتهاء .

وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء مستشفى بئر العبد بطاقة (84) سرير، ومستشفى نخل بطاقة (52) سرير فضلا عن قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى رفح المركزى بطاقة (84) سرير، وإنشاء مخزن أدوية مركزى بالعريش ورفع كفاءة المستشفى المركزى بالعريش ومستشفى الشيخ زويد.

وفي مجال المشروعات القومية تم تجهيز مطار المليز (البردويل) للاستخدام العسكري والمدنى وإنشاء عدد (2) نفق سيارات بالإسماعيلية أسفل قناة السويس كل نفق بطول (6,1) كم وعرض (11,4) م، كذلك إنشاء عدد (2) نفق سيارات ببورسعيد أسفل قناة السويس كل بطول (4,050) كم بعرض (11,4) م .

وفى منطقة شرق بورسعيد تم إنشاء أرصفة بحرية بطول (5) كم فضلا عن الاقتراب من الانتهاء من ساحات تداول ومنطقة صناعية وأحواض استزراع سمكى وبحيرة للصيد الحر، وكذلك الإنشاء من المناطق الأمنية والمنشآت الإدارية بمداخل أنفاق قناة السويس الإسماعيلية وبورسعيد وأيضاً المناطق الترفيهية لأنفاق السويس .

وتم استكمال وتجهيز البنية الأساسية للكهرباء والمياه والصرف الصحى والحريق للربع الشمالى الغربى ومنطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد.

وكذلك إنشاء مجمع رخام الجفجافة بطاقة إنتاجية (3) ميلون م2 سنوياً وزيادة طاقة إنتاج مصنع أسمنت العريش بإنشاء الخطين أرقام (3-4) لتحقيق زيادة في إنتاج المصنع من (3,7) مليون طن إلى (6,9) ميلون طن سنوياً .

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وفي مجال الزراعة واستصلاح الاراضى تم إنشاء سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس بطاقة (1,2) مليون م3/ى، وكذلك استصلاح وتنمية واستكمال أعمال البنية الأساسية لمساحة (13680) فدان ببئر العبد .

وكذلك الاقتراب من الانتهاء من سحارة المحسمة ومحطة معالجة مياه ثلاثية بطاقة (مليون) م3/ى والعمل على تعديل مسار مصرف المحسمة من بحيرة التمساح حتى موقع السحارة بسرابيوم والاقتراب من الانتهاء من عدد (2) محطة رفع على مسار مصرف المحسمة (غرب القناة) فضلا على العمل تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة لتطوير المصارف ونقل مياه مصرف بحر البقر لمحطة المعالجة وإنشاء محطة معالجة وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الصوب الزراعية بقرية الأمل .

وفي مجال المنشآت التعليمية تم رفع كفاءة عدد ( (9) مدرسة ومعهد أزهرى ) بمدن (العريش – الشيخ زويد - رفح) وكذلك إنشاء عدد (12) مدرسة و(5) مقرات غدارات تعليمية بمدن (العريش – نخل – بئر العبد – الحسنة - رفح) .

وتم افتتاح عدد (6) مدرسة (الجدى – الرجاوين – الخربة – جعل – نخل - البدع) وكذلك إنشاء المرحلة الأولى من كلية الطب جامعة السويس وجارى استكمال المرحلة الثانية وتنفيذ عدد (6) مدرسة بقرى ومدن محافظة شمال سيناء (وادى الحاج – أبو صوان – آل جرير – الكرامة – الروضة - الحسنة) .

وفى محافظة جنوب سيناء بمجال الإسكان بلغ إجمالى الوحدات السكنية المنتهية عدد (6972) وحدة إسكان اجتماعي موزعة على المرحلة الأولى بعدد (3972) وحدة سكنية ( إسكان الطور (2480) وحدة سكنية – إسكان شرم الشيخ (156) وحدة سكنية – إسكان دهب (276) وحدة سكنية – إسكان نويبع (252) وحدة سكنية – إسكان أبو زنيمة (160) وحدة سكنية – إسكان رأس سدر (480) وحدة سكنية – إسكان طابا (32) وحدة سكنية – إسكان سانت كاترين (40) وحدة سكنية – أبو رديس (96) وحدة سكنية ).

وبالمرحلة الثانية عدد (3000) وحدة سكنية موزعة على إسكان أبو رديس (320) وحدة سكنية وإسكان رأس سدر (256) وحدة سكنية وإسكان دهب (180) وحدة سكنية وإسكان الطور (1696) وحدة سكنية ، وفى نويبع بلغ عدد الوحدات (228) وحدة سكنية وابو زنيمة (320) وحدة سكنية .

كذلك الاقتراب من الانتهاء من عدد (7) تجمع تنموى بدوى بإجمالى (595) بيت بدوى موزعة على سهل القاع / الطور بعدد(210 بيت) وتجمع أسلا وعريق / الطور (55بيت) وتجمع السحيمي / رأس سدر (15 بيت) وتجمع الحملة / رأس سدر (25 بيت) وتجمع النهايات / رأس سدر (210 بيت) ووادي أبو جعدة / {اس سدر (25 بيت) وتجمع وادى سعال / سانت كاترين (55 بيت) .

في مجال الطرق بمحافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من طريق طابا / النقب بطول (28) كم بعرض (11) متر وطريق رأس النقب / نويبع (وادى وتير) بطول (103) كم بعرض (11) متر وكذلك الطريق الأوسط بشرم الشيخ بطول (12) كم بعرض (60) متر والاقتراب من الانتهاء من طريق النفق / رأس النقب بطول (250) كم بعرض (49) متر، ورفع كفاءة ورصف طرق لمدن (الطور – أبو ريدس – راس سدر – نويبع - طابا) بطول (21) كم، فضلا على إنشاء عدد (2) محور عرضى يصل من طريق السلام والطريق الدائرى بطول (11,8).

في مجال الإمداد بالمياه بجنوب سيناء تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى برأس ملعب وكذلك محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى بمدينة طابا ، فضلا عن إنشاء محطة تحلية مياه البحر طاقة (30) ألف م3/ى بمدينة الطور وكذلك الاقتراب من الانتهاء من محطة تحلية مياه البحر طاقة (1500) م3/ى برأس سدر .

في مجال الصرف الصحى بجنوب سيناء تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى بقرية الوادى بعدد (3) خط طرد بأقطار مختلفة وكذلك إنشاء عدد (3) محطة رئيسية / فرعية، والاقتراب من الانتهاء من محطة المعالجة الثلاثية بنظام برك الأكسدة .

في مجال الرعاية الصحية تم رفع كفاءة مستشفى (سانت كاترين - طابا) بطاقة (58) سرير وكذلك رفع كفاءة وتطوير مستشفى أبورديس المركزى بطاقة (34) سرير .

وفي مجال المشروعات القومية يتم تنفيذ جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدن (الطور – شرم الشيخ – رأس سدر).، وفي مجال المنشآت التعليمية تم إنشاء عدد (13) مدرسة بالإضافة إلى عدد (4) إدارة تعليمية بمدن (أبورديس – شرم الشيخ – الطور – أبو زنيمة – رأس سدر - نويبع) فضلاً عن إنشاء مدرسة على النظام الياباني ضمن بروتوكول هيئة الأبنية التعليمية بالطور .

وفى مجال الخدمات العامة تم إنشاء عدد (19) مشروع رياضى / ثقافي / ترفيهى / اجتماعى / خدمى منها الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ، الصالة المغطاه وكذلك تطويرورفع كفاءة فندق سويس إن بالعريش واستكمال مسجد الصحابة بشرم الشيخ وإنشاء مجالس مدينة (طابا - دهب) ونادى اجتماعي بنويبع كوبرى مشاه بالطور

وكذلك إنارة عدد (4) تجمع سكنى بمناطق (الطور – أبورديس – نوبيع – سانت كاترين) فضلاً عن الاقتراب من إنشاء متحف شرم الشيخ، وكذلك إنشاء عدد (27) محطة خدمة وتموين سيارات (وطنية) بمناطق (بئر العبد – الإسماعيلية الجديدة – رمانة – الرويسات – القنطرة شرق – الفراشات – شرم الشيخ – الطور – خشبى – نخل – رأس سدر – نويبع – ام خشب – التمد – صدر الحيطان – أبو زنيمة – أبورديس – فيران – سدر – سانت كاترين) إنشاء عدد (10) منفذ بيع ثابت (4/ شمال سيناء – 6/ جنوب سيناء) بنسبة 100% وكذلك مجمع للسلع الغذائية والمنزلية ومجمع مشاغل السجاد والمنسوجات اليدوية ومطحن للغلال ومعصرة زيتون) بمدينة (نخل) .