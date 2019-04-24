انت الان تتابع بعد التجربة.. هل تلغي الحكومة الأذان الموحد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الحكومة توضح حقيقة إلغاء الأذان الموحد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن وقف وزارة الأوقاف تطبيق تجربة الأذان الموحد، وأوضح في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت صحة ذلك بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف تطبيق مشروع الأذان الموحد، بل على العكس فالوزارة تنتوي التوسع وتعميم فكرة الأذان الموحد على مستوى الجمهورية، خاصة بعد نجاح تجربة المشروع في أكثر من 100 مسجد بالقاهرة، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة بين الرأي العام.

وأكدت الوزارة أن مشروع الأذان الموحد هو أحد أهم الركائز الأساسية في ملف تجديد الخطاب الديني، ويعتبر نقلة حضارية تتسق ومقاصد الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال القضاء على تداخل الأصوات في المساجد القريبة أو اختلاف توقيت إطلاق الأذان في المنطقة الواحدة.الأذان الموحد.. 10 سنوات في ولادة متعثرةوناشدت الوزارة

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