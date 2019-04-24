الحكومة تكشف حقيقة انهيار حضانة للأطفال المبتسرين

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حقيقة انهيار حضانة الأطفال المبتسرين بمستشفى فارسكور بدمياط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن انهيار أجزاء من حضانة الأطفال في مستشفى فارسكور بمحافظة دمياط ونقل الأطفال "المبتسرين" منها، وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان ومحافظة دمياط، وأوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة عدم سقوط أي جزء من حضَّانة الأطفال في مستشفى فارسكور أو نقل الأطفال "المبتسرين" منها، وأن حضانة المستشفى تعمل بكامل طاقتها وتستقبل الأطفال بشكل طبيعي، وشددت على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

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أشارت وزارة الصحة، إلى أن مستشفى فارسكور المركزي، مُدرجة ضمن خطة الوزارة "2018-2019" لتطوير المستشفيات، مُوضحةً أنها قامت بتشكيل لجنة من التفتيش المالي والإداري بالمديرية للمرور على عدة مستشفيات منها "فارسكور المركزي، دمياط العام، طب وجراحة العيون، الحميات والجهاز الهضمي، الأمراض الصدرية، السرو المركزي،