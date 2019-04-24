شكرا لقرائتكم خبر عن «وسط البلد».. مشروع تخرج لطلاب «آداب إعلام عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر مجموعة من طلاب قسم الإعلام في كلية الآداب جامعة عين شمس مجلة باسم «وسط البلد» تحت شعار «وسط البلد.. لكل أهل البلد». تناولت المجلة مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة، أبرزها محمد صلاح لاعب كرة القدم، وكذلك حوارات مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب. Advertisements تضمنت المجلة حوارات مع مجموعة من الفنانين والإعلاميين أبرزهم الفنانة دوللي شاهين، والإعلامية ياسمين الخطيب، إضافة إلى باب الرياضة. شملت المجلة ملفا لتشجيع الاستثمار بعنوان «الاستثمار عمار»، تضمن العديد من الموضوعات التي تساعد على تشجيع الاستثمار. جاءت المجلة تحت رئاسة الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الآداب، والدكتورة هبة شاهين، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب، ورئاسة تحرير الدكتورة سحر غريب، وإشراف الدكتورة رانيا الخضري، ومروة سعيد، وأمل سمير، وإخراج أحمد شهاب.

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