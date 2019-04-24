شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، للاطمئنان على انتظام العمل، ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، بحضور اللواء علاء يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير إدارة خدمة المواطنين.

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حيث تابع «المحافظ» ما يقدمة المركز من خدمات للمواطنين، بداية من تلقي الشكوي، وإدخالها على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، مروراً بمتابعة الطلبات مع الجهات المعنية بها.

وأشار «عباس»، إلى أنه تم تجهيز المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمختلف الأجهزة، لتلقي الشكاوي المختلفة، وهو ما يساهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات، وتقديم الخدمات بشكل أفضل وسريع ودقيق، مما يساهم في رفع كفاءة، الأداء وتوفير البيانات، والمعلومات الدقيقة، لمتخذي القرار.

كما وجه المحافظ، بحسن التعامل مع المواطنين، مؤكداً أنه يسعي جاهداً للاستجابة لشكاوي المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وفق اللوائح والقوانين المنظمة.