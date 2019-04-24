شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش» يوقع مذكرة تفاهم مع الصين لإنشاء 9 مناطق صناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وقع الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم مع حكومة تيانجين الصينية لتطوير المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية. Advertisements بموجب المذكرة سيتم البدء في تطوير مساحة 6 كيلومترات بغية تأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية للقناة. جرى توقيع المذكرة بحضور الفريق «مميش» وعضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني في تيانجين، وزانج يوزهو، ممثلًا عن حكومة تيانجين. توفر الاتفاقية نحو 25 ألف فرصة عمل بإطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة، وتأتي في ضوء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين.

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