شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تقرر زيادة منح دول حوض النيل لـ150 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور مختار يوسف، نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، لجنة تصنيف الجامعات بجامعة الإسكندرية تقديراً لدورها في دخول الجامعة نادى المائة الأفضل في نتائج التصنيف البريطانى العالمى لمشاركة الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة The University Impact Ranking 2019، حيث سجلت الجامعة المركز 99 على مستوى 462 جامعة ومعهدا من 76 دولة والمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث صباح أمس الثلاثاء 23/4/2019.

كما كرم المجلس مقررى اللجان الداخلية للمختبرات والأجهزة العلمية المسؤولين عن إعداد دليل مراكز التميز والمعامل المركزية والبحثية المتخصصة بكليات ومعاهد الجامعة.

وقدم المجلس التهنئة بمناسبة الإطلاق الرسمى لمركز التميز في مجال علوم المياه بالجامعة بقيمة 30 مليون دولار بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما هنأ الجامعة على إنشاء كلية الحاسبات وعلوم البيانات، حيث أن الكلية ستتضمن 6 برامج أكاديمية وبرنامج عام و5 برامج متخصصة.

ووافق المجلس على زيادة منح دول حوض النيل إلى (150) منحة دراسية لطلاب الدراسات العليا وذلك بمناسبة تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2019 على أن تشمل جميع الدول الأفريقية وتحقيقاً لرسالة جامعة الإسكندرية في تقوية العلاقات بين مصر والدول الأفريقية.

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وأكد «يوسف» على الوكلاء خلال المجلس على إقامة المنتدى العلمى للدراسات العليا في جميع كليات ومعاهد الجامعة وذلك بهدف دعم قطاع الدراسات العليا والتعريف به ودوره في ربط خريجين الجامعة بمرحلة الدراسات العليا بكلياتهم ومعاهدهم من خلال المشاركة بأبحاثهم العلمية في المنتدى، فضلاً عن تنمية مهاراتهم ومشاركتهم في التصنيفات العالمية لجامعة الإسكندرية وعمل قاعدة بيانات لخريجى جامعة الإسكندرية والتعرف على المناصب والوظائف التي يشغلونها والاستمرار في الارتباط بأساتذتهم والمشاركة في الإشراف على الرسائل العلمية كخبراء في تخصصاتهم.

وأحيط المجلس علماً بجاهزية مطبعة جامعة الإسكندرية لطباعة الرسائل والمجلات العلمية والملصقات والبانارات بجامعة الإسكندرية، حيث استطاعت المطبعة رفع كفاءتها لاستقبال الباحثين بالجامعة لطباعة رسائلهم والتى تقارب 30 ألف رسالة في السنة بمعدل 300 رسالة شهرياً وذلك حفاظاً على سرية المعلومات التي تخص جامعة الإسكندرية في الرسائل العلمية بالاضافة إلى التيسير على أبناء الجامعة بتقديم خدمات الطباعة والنسخ والتجليد بأسعار تنافسية.

كما أحيط المجلس علماً بدور وحدة المكتبة الرقمية، حيث تم رفع أكثر من 31 ألف رسالة في المستودع الرقمى للمكتبة بجامعة الإسكندرية بمعدل 100 رسالة في اليوم وتقوم المكتبة بعمل تبحيث ما يقرب من 300 رسالة شهرياً وجميع الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين للجان العلمية الدائمة للترقى لدرجة أستاذ مساعد وأستاذ وكذلك للأبحاث العلمية التي تنشر في الدوريات العلمية سواءً العالمية أو الداخلية وأيضاً تقوم وحدة المكتبة الرقمية بعمل تبحيث لمقترح الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

ووافق المجلس على تفعيل قائمة الدفع الإلكترونى لطلاب الدراسات العليا بكل كليات ومعاهد الجامعة كفترة انتقالية لحين تطبيق برنامج ابن الهيثم للساعات المعتمدة على الدراسات العليا، وذلك تطبيقاً لسياسة الدولة في الدفع الإلكترونى اعتباراً من 1/5/2019.

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جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية