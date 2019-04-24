شكرا لقرائتكم خبر عن «محافظ الشرقية»: إقامة وتجهيز معارض «أهلًا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على جاهزية معارض أهلاً رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة، استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، مؤكداً على رؤساء المراكز، والمدن، ضرورة التنسيق مع مديرية التموين، والغرفة التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وكبرى الشركات، وتجار الجملة، لسرعة الانتهاء من تجهيز معارض أهلاً رمضان، بكل مركز، ومدينة، لبيع السلع الأساسية، والتي تشمل «الأرز- المكرونة – زيت- سكر- دقيق – البقوليات – اللحوم- الأسماك» وياميش رمضان، ومواد أخرى غيرغذائية، كالمنظفات الصناعية، بأسعار مخفضة، عن السوق، تتراوح ما بين 25: 30%، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسي» بمراعاة محدودي الدخل، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشار «المحافظ» إلى أنه تم الانتهاء من إقامة وتجهيز معرض مستلزمات شهر رمضان الكريم، بمراكز ومدن «الزقازيق- القنايات - الإبراهيمية - الحسينية - ههيا - القرين - فاقوس - ابوكبير- أبوحماد- ديرب نجم- منيا القمح - بلبيس- مشتول السوق- كفر صقر- أولاد صقر- العاشرمن رمضان»، موضحا أنه جار الانتهاء من إقامة وتجهيز معارض أهلا رمضان في باقى المراكز لاستقبال شهر رمضان.

وأصدر محافظ الشرقية تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز، والمدن، لتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، والصحية، لضمان جودة المنتجات، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بشكل فوري، ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلاً رمضان.