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شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتعريف بالدوري الإسباني في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت السفارة الإسبانية بالقاهرة، بالتعاون مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليجا»، ندوة في كلية الألسن بجامعة أسوان، لإلقاء الضوء على الدوري الإسباني، وإبراز العادات والتقاليد السائدة هناك.
حضر الندوة كل من الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن عثمان، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومونسيرات مومان، المستشارة الثقافية لسفارة إسبانيا بالقاهرة، وخوان فوينتس، مفوض رابطة الدوري الإسباني في مصر، والدكتور حازم الجمل، مدير العلاقات الدولية بالجامعة.
من جانبه، رحب رئيس جامعة أسوان بالمستشارة الثقافية الإسبانية، ومفوض رابطة الدوري الإسباني، لحرصهما على تنظيم هذه الندوة، التي تهدف إلى تبادل المعرفة وزيادة الوعي بين محبي كرة القدم على مستوى العالم، حيث تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة الندوات التي تنظمها الرابطة في مختلف الجامعات المصرية.
وأوضح «فوينتس» أن تنظيم الندوة يأني في إطار التزام رابطة الدوري الإسباني بتطوير رياضة كرة القدم في كل أنحاء العالم، علاوة على إعطاء المشاركين في الندوة لمحة عن الدوري الإسباني لكرة القدم، وفكرة عامة عن الأندية العشرين المشاركة في البطولة، وكذلك المدن التي تستضيف المباريات.
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