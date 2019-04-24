شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفل بـ«تحرير سيناء».. والمحافظون يرسلون برقيات تهنئة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت عدد من محافظات مصر، الأربعاء، بالذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، وأرسل المحافظون برقيات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

في جنوب سيناء، زينت الأعلام مبانى وشوارع جنوب سيناء احتفالا بذكرى تحرير سيناء، وقامت المحافظة بوضع أعلام مصر على الأعمدة والمباني وفي ساحة النصب التذكاري الجندي المجهول الموجودة بساحة ديوان المحافظة.

وتم تعليق الإعلام العملاقة على مبنى ديوان عام المحافظة وتجمع أهالي طور سيناء ومشايخ وعواقل البدو وعدد من طلاب مدارس طور سيناء حاملين أعلام مصر وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد.

وقام اللواء اللواء خالد فودة برفقته اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام للمحافظة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بطور سيناء.

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وأرسل فودة تحية شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة وأهالي المحافظة، مشيرًا إلى أنه «لولا تضحية الشهداء بأرواحهم ما كانت تحررت سيناء».

وفى الشرقية، بعث المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برقية للرئيس السيسي والفريق أول محمد أحمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وكبار قادة الجيش والأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء أكد خلالها أن الذكرى تأتى تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية وتمسكها بكل شبر من أرضها الغالية.

ووجه المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة وأسر الشهداء امتناناً وعرفاناً بما قدموه من أجل إعلاء كلمة الحق مضحين في سبيل ذلك بأرواحهم ودمائهم الطاهرة في أروع صور العطاء في سبيل الله والوطن.

وفى المنيا، أرسل المحافظ اللواء قاسم حسين برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وبعث المحافظ برقيات تهنئة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وقال مندي عكاشة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، إن الأندية ومراكز الشباب بالمدن والقرى تقيم أمسيات وحفلات فنية، ويقدم خلالها الطلائع والشباب أغاني وطنية وعروضا فنية.

وقال خالد إسماعيل، مدير عام الثقافة بالمحافظة، إن قصور وبيوت الثقافة تحتفل بالمناسبة من خلال عروض فنية وأغانٍ وطنية وندوات شعرية تعبر عن الحدث المهم.