«التعليم» تكرم طلاب مدارس «STEM» المشاركين في مسابقة «كانجارو» العالمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، الاحتفال الخاص بتكريم طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» المشاركين بمسابقة «كانجارو» العالمية في الرياضيات.

وقال الدكتور رضا حجازي، في كلمته، إن 531 طالب من 645 طالب من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية أدوا اختبار المسابقة، في خمس مدارس هي: «أكتوبر والمعادي والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط» كمنحة من هيئة كانجارو العالمية.

وأضاف حجازي، أن ٢٥ معلم رياضيات من ‏مدرسي الرياضيات بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في ١٤ محافظة حصلوا على ‏تدريب على المسابقة في المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر في شهر فبراير الماضي، وذلك للتعرف على المسابقة وشروطها وتدريب الطلاب عليها.

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‏وأكد حجازي أنه نظراً لتفوق طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ‏STEM‏ بناءً على تحليل النتائج من هيئة كانجارو الدولية فقد تم تخصيص نسبه 25% من إجمالي ‏عدد طلاب مدارس المتفوقين المشاركين في المسابقة لنيل الميدالية الذهبية وعضوية نادي كانجارو ويبلغ عددهم (135) طالب وتم منحهم شهادات تفوق.‏

وأعلن رئيس قطاع التعليم العام، عن حصد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ‏STEM‏ على المراكز الأولي في المستويين (الخامس – السادس) الذين تم مشاركتهم ‏بالمسابقة، وتم تكريمهم بتقديم 10 جوائز للطلبة الأوائل.

والطلاب الفائزين على المراكز الأولى بالمستوى الخامس هم: محمد مهدى محمد عبدالمنعم (6 أكتوبر / G10‎‏)، وأنطوان عبد‏المقصود إبراهيم ميخائيل (الدقهلية / ‏G10‎)، ومهند أشرف حامد أبوسريع (6 أكتوبر / G10)، ويارا وليد أحمد الهجرسي (المعادي / ‏G10)، وعبدالرحمن سعيد حسن ‏السيد (الإسكندرية / ‏G10)«.

والطلاب الفائزين على المراكز الأولى بالمستوى السادس هم: «محمد عبدالقادر محمد عبدالقادر (الدقهلية / ‏G11‎‏)، وجهاد محمد عبدالغني ( أسيوط / G11)، وأحمد عبدالمرضي عبدالرؤوف (الإسماعيلية / G11‎)، وصلاح عبدالعزيز صلاح ‏سلطان (المنوفية / ‏G11)‎، وشريف محمد ‏إسماعيل الأمبابي (أكتوبر / ‏G11)‎‏.‏

وتعد مشاركة مصر في مسابقة كانجارو العالمية في ‏الرياضيات هي الأولى من نوعها والتي يشترك بها 87 دولة على مستوى العالم بعدد يقارب 6 ملايين طالب ‏علي مستويات الاختبارات المختلفة من الأول إلى السادس بما يوازي المستويات الدراسية من ‏الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ‏رئيس الجمهورية بإعلان عام 2019 هو عام التعليم‎.