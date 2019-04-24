شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: سد العجز في الأطباء بالمستشفيات والمنافذ الحدودية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إنه بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان ستشهد الفترة المقبلة سد العجز في أطباء الرعاية الأساسية والأسنان والصيادلة والحجر الصحي على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمنافذ الحدودية، حيث يجرى حاليًا تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه سيتم توزيع 294 طبيبًا بشريًا من الصادر لهم أمر تكليف، بجانب 30 طبيبًا آخر على 224 وحدة صحية بجميع المدن والقرى والمناطق النائية، والمستشفيات، كما سيتم توزيع 12 طبيبًا على منافذ مطار أسوان الدولي وميناء السد العالي النهري والموانئ البرية بقسطل وأرقين، فيما سيتم توزيع 313 صيدليًا و532 طبيب أسنان أيضًا في نفس الحركة الجديدة التي ستساهم في رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن الأسواني البسيط.

وفي سياق متصل، كلّف المحافظ، مدير عام الصحة بدراسة 4 حالات مرضية من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج اللازم لها على نفقة الدولة، مراعاةً لظروفهما الاجتماعية.