شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم برلماني على رئيس جامعة القاهرة بسبب تصرفاته في حفل «حماقي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بخصوص ما بدر من الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، من «تصرفات لا تليق برئيس أعرق الجامعات ليس فقط بمصر ولكن بالوطن العربى أثناء احتفال غنائي أقيم بصحن جامعة القاهرة»، بحسب طلب الإحاطة.

وطالب النائب، الدكتور خالد عبدالغفار بالتحقيق العاجل مع رئيس الجامعة لما بدر منه من سلوك وأداء على المنصة، مشيرا إلى أن ما فعله يسيء لاسم وتاريخ جامعة القاهرة العريق التي تخرج فيها عظماء وعلماء الوطن والعالم العربى أجمع وجلس على كرسى رئاستها عظماء الوطن مثل الأمير أحمد فؤاد وحسين رشدى باشا وأحمد لطفى السيد وإبراهيم شوقى باشا وعبدالوهاب مورو وصوفى أبو طالب وإبراهيم بدران ومفيد شهاب وجابر نصار.

وأضاف طلب الإحاطة: «فى احتفالية غنائية للفنان محمد حماقى بجامعة القاهرة في شهر أبريل 2019 تم تسجيلها صوتًا وصورة وتداولت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعى، قام الدكتور محمد عثمان الخشت بالإعلان بطريقة جماهيرية من فوق منصة بحرم جامعة القاهرة، قائلا: (علشان أنتم شباب زى الفل وأنتم اللى حتصنعوا المستقبل أنا عامل لكم مفاجأة)».

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وتابع النائب: «مثل هذا الأداء والإلقاء لا يصح صدوره من رئيس جامعة القاهرة، خاصة أنه تبين بعد ذلك من بيان جامعة القاهرة أن ما قاله رئيسها ليس مفاجأة».

وأضاف حجازى: «بيان المفاجأة تضمن إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان ومنح 5% درجات رأفة لكل طالب راسب في سنة البكالوريوس والليسانس لكى يتخرج، وإعفاء كل طالب بجامعة القاهرة من دفع المصاريف إذا لم يقم بسدادها حتى تاريخ الحفل، وكل الطلاب بجامعة القاهرة من 25 إبريل حتى 29 إبريل 2019 إجازة».

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن سلوك الدكتور محمد عثمان الخشت وطريقة إلقائه فيها إساءة وإهانة لسمعة جامعة القاهرة العريقة ولكل أساتذة الجامعات بمصر، ولا تليق برئيس أكبر جامعة بالوطن العربى.

وأضاف: «بغض النظر عن نوعية المفاجأة ومدى قانونيتها والتي اتضح من بيان جامعة القاهرة أنها لم تكن مفاجآت، لكن طريقة إلقائها من رئيس جامعة القاهرة العريقة يجعل من يشاهد هذا الفيديو وهو ليس بمسؤول جامعى يدرك أنها منحة أو هبة من رئيس الجامعة، وكان الأجدر أن يكون إلقاء مثل هذه القرارات بطريقة أكثر وقارا وبلغة عربية بعيدة عن تلك الطريقة التي استخدمها الدكتور الخشت على المنصة».

وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، بتحويل طلبه إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لاتخاذ اللازم.