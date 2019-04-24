شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر صور مفبركة حول الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى لوجو واسم ”الخليج 365”، ونشرت أخبارا وصورا كاذبة حول المواطنين المشاركين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ونشرت صفحة مجهولة على فيس بوك صورة مفبركة وخبرا ادعت فيه كذبا أن الخليج 365 نشر خبرا وصورة لكفيف عاد إليه بصرة أثناء التصويت على التعديلات الدستورية، كما استخدمت الصفحة اسم ولوجو الخليج 365، للترويج إلى الخبر المكذوب.





وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتنشر أخبار كاذبة وشائعات، تستهدف ضرب مصداقية ”الخليج 365” واستخدام اسمه لنشر الأخبار الكاذبة، الأمر الذى يدعو الخليج 365 مقاضاة كل من ينتحل اسم الخليج 365.

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراءها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة على استغلال " لوجو" و"اسم" الخليج 365 ، للاستفادة من مصداقيته ومهنيته فى نشر الشائعات والأخبار غير الحقيقية.

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وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.





وإليكم روابط صفحات ”الخليج 365” الرسمية على مواقع التواصل: