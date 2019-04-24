شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..عميد معهد السكر يكشف: وفاة مريض كل 6 ثوانى فى العالم بسبب السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق اليوم بالقاهرة المؤتمر السنوى الثامن للمعهد القومى للسكر، الذى يعقد فى الفترة من 24 إلى 25 إبريل بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد صلاح رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد فوزى، نائب رئيس الهيئة.

من جانبه قال الدكتور هشام الحفناوى، عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، ورئيس المؤتمر، أن مرض السكر خطير وهو مرض قاتل إذا لم يتم التحكم وضبط معدل السكر فى الدم، موضحا أنه كل من 6 ثوانى يفقد أحد مرضى السكر حياته فى العالم بسبب مضاعفات مرض السكر، وكل 7 دقائق يبتر جزء من قدمه بسبب المضاعفات، وأنه سيتم مناقشة المستجدات فى علاج مرض السكر، والصيام الآمن لمريض السكر، حتى يتجنب الانخفاض أو الارتفاع الشديد فى السكر.

وأكد الحفناوى، على أن 60% من المرضى لا يكتشفون الإصابة بالمرض إلا بعد ظهور المضاعفات، مما يؤدى إلى تعرض المريض لمشاكل خطيرة، مضيفا: "لدينا عيادات فى جميع التخصصات تخدم مريض السكر، موضحا أن المؤتمر يشارك فيه أساتذة السكر من مختلف الجامعات المصرية لمناقشة المستجدات فى علاج مرض السكر، والكشف المبكر عن مضاعفات السكر وجراحات السمنة، ومناقشة المستجدات التى حدثت فى مبادرة 100 مليون صحة، وستشارك الدكتورة ريهام غلاب المدير التنفيذى لمبادرة 100 مليون صحة، والمسئولة عن الأمراض غير السارية بالمبادرة، لاستعراض نتائج المبادرة".

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وقال عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، ورئيس المؤتمر، إنه سيتم استعراض كل ما هو جديد خلال 15 جلسة علمية، وأكثر من 40 محاضرة، مؤكدا أن مصر رقم 8 على مستوى العالم بأكثر من 8 مليون مصاب بالسكر، وبعد ظهور نتائج المسح الطبى ستتغير هذه الإحصائيات، نظرا لأن 100 مليون صحة أدت إلى عمل عيادات إحالة للمرضى المصابين بالسكر،وان شاء الله ستظهر النتائج أقل.

وأوضح الحفناوى، أنه عند اكتشاف المرضى مبكرا سنمنع الإصابة بالمضاعفات الناتجة عن مرض السكر.

وأضاف عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، ورئيس المؤتمر، أن السمنة تمثل نسبة كبيرة فى مصر، وهى المفتاح السحرى للإصابة بالسكر، والسبب الأول للإصابة بسكر النوع الثانى، موضحا أن مبادرة 100 مليون صحة أظهرت أن المصريين يعانون من السمنة بنسب كبيرة.

وأشار الحفناوى، إلى أنه من ضمن الجلسات سيتم استعراض بروتوكولات علاج مريض السكر فى رمضان، والنسبة الحقيقية ستظهر بعد نتائج 100 مليون صحة، مؤكدا أن سكر الأطفال يمثل 10% من نسب الإصابة.

وقال عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، ورئيس المؤتمر، إنه كنا نستقبل 1000 مريض يوميا، ولكن بعد حملة المسح الطبى الشامل لفيروس سى، أصبحنا نستقبل 2000 مريض يوميا، وشاركنا فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، حيث أصبحنا نقوم بـ 20 قسطرة قلبية يوميا، بالإضافة إلى القسطرة الطرفية، ونقوم بتجديدات للرعاية والعيادات الخارجية، وهناك رعايات سيتم افتتاحها بعد رمضان، وقمنا بإنشاء معهد فنى للتمريض لخدمة مريض السكر.