شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الكهرباء يشارك فى المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة بـ "غينيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الكهرباء، إنه استمرارً لسياسة الحكومة المصرية لدعم وتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق النفع لكافة الأطراف والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة بالقارة السمراء يتوجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة AREI ، إلى العاصمة الغينية كوناكرى للمشاركة فى الاجتماع الثانى للجنة الفنية والمقرر عقده خلال الفترة 28-30/4/2019.

وأوضح عمران أن الاجتماعات تهدف إلى تحليل المشروعات والتحقق من صحتها للموافقة عليها تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة المبادرة، التحضير للاجتماع الوزارى الذى سيعقد على هامش منتدى الطاقة فى غينيا كوناكرى، والتحضير لمجلس الإدارة الاستثنائى لمبادرة لـ AREI المقرر عقدهما فى يونيو القادم .

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماعات أيضاً تحليل واقتراح معايير اختيار المقر الدائم لمبادرة لـ AREI ، بناءً على طلب مجلس الإدارة الذى عقد فى فبراير الماضى فى أديس أبابا، بالإضافة إلى عرض توصيات اللجنة الفنية التى سيتم تقديمها إلى مجلس إدارة المبادرة.

وأشار عمران إلى مخرجات الاجتماع السابع لمجلس إدارة المبادرة الذى عقد في فبراير الماضى بأديس أبابا – إثيوبيا الذى شارك فيه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نيابةً عن رئيس الجمهورية حيث تم تحديد أنشطة وحدة التنفيذ المستقلة (IDU) خلال عام 2019 وتم تقسيمها إلى محورين يتضمن المحور الأول تنظيم عدد "5" اجتماعات إقليمية لمناقشة التحديات التى تواجه الدول فى نطاق كل إقليم للإنخراط بفاعلية فى تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وآليات التعامل معها.

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ويتضمن المحور الثانى الاجتماعات الدورية للجنة الفنية للمبادرة والجمعية العامة العادية وغير العادية لمجلس إدارة المبادرة.

وأضاف أن هذه الأنشطة تهدف إلى رصد التقدم المحرز في برنامج عمل وحدة التنفيذ المستقلة (IDU) وتحديد الأفاق المستقبلية الخاصة بالفترة (2021 – 2025) والموافقة على أكبر عدد ممكن من المشروعات واعتمادها فضلاً عن ضمان التقييم المنتظم للتقدم المحرز في المشروعات التي تم اعتمادها بالفعل.

وجدير بالذكر أن مصر كانت داعمة لهذه المبادرة منذ إطلاقها في عام 2015 في باريس وحتي اليوم وذلك من أجل تحقيق الأهداف الطموحة للقارة الإفريقية ولن تدخر أية جهد للدفع بهذه المبادرة إلي الأمام،