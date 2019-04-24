انت الان تتابع رد معاكس من الحكومة عن خفض زراعة القمح وإلغاء دعمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، إذ ذكر في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ حوالي 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، وأضاف التقرير، أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أن الحكومة، مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولا أساسيا واستراتيجيا يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.وأوضحت الوزارة، أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة

وأكد أن الحكومة، مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولا أساسيا واستراتيجيا يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين. وأوضحت الوزارة، أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تحديد سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم على التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبلة لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح. التموين تحذر المزارعين بشأن توريد الأقماح

Advertisements وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فقد نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه ومقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894). نرشح لك: صناعة النسيج.. تطوير بإرادة الدولة (ملف)

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