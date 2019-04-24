شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للمنتجات اليدوية والتراثية بالغردقة الخميس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقتتح غدا الخميس الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، معرض ديارنا بمدينة الغردقة لتسويق منتجات الأسر المنتجة اليدوية والتراثية على مستوى الجمهورية، والذي تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي.
وسوف يقام المعرض بالممشى السياحي في الفترة من 25 أبريل 2019 م وحتى 2 مايو المقبل.
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