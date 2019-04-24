شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يبحث مع السفير الأسترالي سبل دعم العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السيد جلين مايلز، سفير استراليا الجديد بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء.

حيث هنأ الدكتور «شاكر»، السيد «جلين مايلز» على توليه منصبه الجديد بالقاهرة، موضحاً أن هذا اللقاء يأتى تأكيداً على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون بين البلدين، وتشجيع الإستثمار على أرض مصر، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصرى لفتح أسواق جديدة لجذب المستثمرين.

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رحب الدكتور «شاكر» في بداية اللقاء بالتعاون مع الشركات الأسترالية، في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدراً من مصادر بدائل الطاقة، وخاصة طاقة الرياح، والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة ومحطات الفحم، مؤكداً على الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية، والحكومة المصرية، ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة، للتوسع في إستخدام الطاقات الجديدة، والمتجددة، وجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ومستثمرى القطاع الخاص للإستثمار على أرض مصر.

كما استعرض سيادتة، الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع، في مجال تأمين التغذية الكهربائية، لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية، والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، مشيراً إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج، وتحويلها إلى وجود إحتياطى.

وأشاد السيد جلين مايلز، سفير استراليا، بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط بين البلدين، مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات، كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، من خبرات كبیرة في كافة المجالات، وأعرب عن رغبة بلاده في الإستثمار على أرض مصر، والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة، وإتاحة الفرصة لفتح السوق أمام الشركات المصرية، للإستثمار في استراليا، وكذلك تذليل أية عقبات لتشجيع الشركات الأسترالية للإستثمار على أرض مصر، ووجه «جلين مايلز» الدعوة للدكتور «شاكر» وزير الكهرباء، والجانب المصرى، لزيارة استراليا، وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتعرف على أنشطة، وأعمال الشركات الأسترالية، على أرض بلادها.