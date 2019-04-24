شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: البدء في تنفيذ مشروع تطوير طوارئ قصر العيني بأحدث النظم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع تطوير طوارئ قصر العيني عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أحدث النظم العالمية، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم، جنبًا إلى جنب مع أعمال التطوير الجارية.

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وأضاف «الخشت»، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن وحدة الطوارئ بقصر العيني، مرت بعدة عمليات تطوير في السنوات الماضية، ويحدث الآن تطويرها بمفهوم جديد وفقًا للنظم الطبية الحديثة.

وتابع «الخشت» أن مستشفيات قصر العيني، الطوارئ، والاستقبال، تستقبل أكثر من 5 آلاف مريض يوميًا، وقرابة 2.2 مليون مريض سنويًا، وتقدم نحو 20% من الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، ولا تغلق الباب في وجه أي مريض.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن مستشفيات أبوالريش تشهد حاليًا عمليات تطوير للوحدات، وتم إدخال جهاز الرنين المغناطيسي، ويتم حاليًا تطوير المبنى الجنوبي لمعهد الأورام، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، بنسبة 30%، بتكلفة حوالي 320 مليون جنيه من موارد الجامعة الذاتية.