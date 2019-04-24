شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تنقذ عجوزًا في الإسكندرية: حالتها الصحية سيئة وتحاصرها الديدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية لرواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأربعاء، وأنقذت عجوزًا تعيش بمفردها بشقة بمنطقة سيدي جابر في حالة مرضية وظروف سيئة وتحاصرها الديدان.

كان نشطاء على موقع «فيس بوك» تداولوا صورًا تُظهر عجوزًا تعيش داخل شقة بالطابق الأرضي بعقار بشارع اليمن بمنطقة سيدي جابر في حالة مرضية وظررف إنسانية صعبة.

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وجاء في الاستغاثة التي جرى تداولها على نطاق واسع: «ست عايشة لوحدها عجوزة ومحدش بيرعاها غير أهل المنطقة، وأخوها منع حد يدخلها وسايبها لوحدها، النهاردة دخلنا عليها لقيناها مرمية على الأرض والدود حواليها وجعانة، أخوها بياخد معاشها ورافض حد يرعاها».

وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية إلى عنوان العجوز، وتبين عدم قدرتها على الحركة وعدم استطاعتها الخروج أو التحدث، وحالتها الصحية سيئة.

تم تحرير محضر في قسم شرطة سيدى جابر بالواقعة، ونقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، تمهيدا لنقلها بعد شفائها إلى دار الهدايا لرعاية المسنين «سيدات».