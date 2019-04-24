شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد الأعمال بالمجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أعمال المجزر الآلي بالقناطر الخيرية، والذي سيتم افتتاحه وتشغيله خلال شهر مايو على مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، ويتكون من جزءين، جزء نصف آلي تم تطويره عبر مصنع «٤٥» الحربي، ويتم تشغيله بمعاونة «١٢» فردًا مدربًا ومؤهلًا للعمل على الأجهزة، وجزء يدوى تم إحلاله وتجديده، ورفع كفاءته، يكفي لعدد «٧٠» ذبيحة، وخلال تفقد السيد «المحافظ» للمجزر اطمأن على ترميم الغرف، ودورات المياه، والمبنى الإداري، وكذلك تم عمل محطة معالجة مياه خاصة بالصرف بالمجزر.

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كما قام «المحافظ» بزيارة مستشفى الحروق، الذى يعد أول مستشفى تخصصي، يتم عمله بالمحافظة، والمقام على مساحة «١٠٠٠» متر مربع، ويتكون من دور أرضي بالإضافة إلى ثلاثة طوابق أخرى، الدور الأرضي يشمل (استقبال وطوارئ- أشعة- عيادة حروق- مطبخ- مغسلة)، كما يتكون الطابق الأول من (٢ غرفة عمليات- 12 سرير رعاية مركزة- غرف أفاقة) ويشتمل الطابق الثانى على (١٢ سرير إقامة)، وبالنسبة للطابق الثالث فإنه يحتوى على معمل، وغرف، ومكاتب إدارية.

يذكر أن إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحملت تكلفة تنفيذ الإنشاءات، على أعلى مستوى تكنولوجى، مع توفير نظام متكامل للحرائق، والتكييف المركزى.

وخلال جولته بحدائق القناطر الخيرية، وجه بسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية، مطالبًا بفتح متحفي الرى والطفل والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسى للمدينة، للقضاء على التكدس المرورى.

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية