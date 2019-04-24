شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي في قرية بأسيوط.. والتحريات الأولية: «التنقيب عن الآثار السبب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرية «علوة النصاري» بمحافظة أسيوط، الأربعاء، هبوطًا أرضيًا من 3 إلى 5 سنتيمترات وتشققات بالطريق الأسفلتي المحيط بعقار مكون من 3 طوابق على مساحة 40 مترًا تقريبًا، مبني بالطوب الأحمر والأعمدة الخرسانية المسلحة وتقطنه 3 أسر.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارا من الدكتور اللواء منتصر عوضة بوصول بلاغ لقسم شرطة أول أسيوط من إدارة شرطة النجدة بحدوث هبوط أرضي بناحية حارة الملاك ـ درب أبوسعدة ـ علوة النصارى ـ دائرة القسم، بالفحص تبين وجود هبوط أرضي من 3 إلى 5 سنتيمترات وتشققات بالطريق الأسفلتي المحيط بعقار مكون من ثلاثة طوابق على مساحة 40 مترًا تقريبًا مبني بالطوب الأحمر والأعمدة الخرسانية المسلحة، تقطنه 3 أسر.

وانتقل إلى موقع الهبوط اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وأمر بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي غرب وفحص العقارات المجاورة للوقوف على سبب الهبوط الأرضي.

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وعثرت اللجنة بأحدها الذي يبعد عن العقار محل البلاغ بحوالي 30 مترًا تقريبًا، ملك «م. ح. ن. ع. 39 عاما» عامل ومقيم بذات الناحية على حفرة بقُطر حوالي 1.5 متر وعمق 10 أمتار تقريبًا، نتج عنها التلفيات المشار إليها، وتم ضبط أدوات حفر أقر صاحب العقار باستخدامها في التنقيب عن الآثار.

بالعرض على النيابة العامة قررت تشكل لجنة من مديرية الإسكان بأسيوط للانتقال للعقار محل الواقعة لبيان سبب الهبوط وتاريخ وكيفية حدوثه وصولاً عما إذا كان يوجد به ثمة تلفيات من عدمها وفي الحالة الأولى بيان تلك التلفيات وكيفية حدوثها مع حجز المتهم «م. ح. ن. ع» وعرضه رفقة تحريات مباحث هيئة الآثار.

ويستمر التحفظ على العقارين تحت الحراسة، وتشكل لجنة من هيئة الآثار بأسيوط من مفتش الآثار للانتقال للعقارين لفحص العقار الأول لبيان سبب الهبوط عما إذا كانت توجد به ثمة تلفيات من عدمها نتيجة أعمال الحفر بداخله، وبيان سبب ميل ذلك العقار وتاريخ وكيفية حدوثه، ويستمر التحفظ على الأحراز المضبوطة بمخزن القسم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

هبوط أرضي في أسيوط

هبوط أرضي في أسيوط

هبوط أرضي في أسيوط