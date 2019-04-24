شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» توقع بروتوكولًا لتسيير رحلة أسبوعية إلى مدينة لينز النمساوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقعت «مصر للطيران» اليوم بروتوكول تعاون مع أكبر شركة سياحة بالنمسا وهي شركة Express Travel International (ETI) والتي تعد إحدى أكبر شركات السياحة بأوروبا.
ومن خلال هذا البروتوكول، تُسير الشركة رحلة أسبوعيًا، كل يوم سبت، من مدينة لينز بالنمسا إلى مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، تبدأ هذه الرحلات اعتبارًا من الشهر الجاري وتستمر لمدة عام، يأتي ذلك في إطار دور مصر للطيران في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.
هذا وقد حرصت مصر للطيران متمثلة في إدارة الرحلات الخاصة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية بتفعيل هذا التعاون الأول من نوعه بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنشيط السياحة المصرية بهدف تعزيز تواجدها بالسوق النمساوية مع التوسع تدريجيًا في هذه السوق الواعدة.
وقع البروتوكول مجدي عمر، مساعد المدير التنفيذي لشركة ETI، وأحمد وجدي، مدير عام الإدارة العامة للشبكات والتخطيط والأسطول بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك بحضور لفيف من قيادات الشركتين.
ومن المقرر أن تقلع الرحلة رقم MS3019 المتجهة إلى مدينة لينز من مطار شرم الشيخ الدولي في تمام الساعة 17:30 عصرًا، لتصل مدينة لينز بالنمسا في تمام 21:50 مساءً، وذلك على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800NG، هذا بالإضافة إلى رحلات مصر للطيران المنتظمة إلى مدينة ﭬيينا التي تصل لخمس رحلات أسبوعيًا- أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
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