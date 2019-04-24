شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يتفقد أعمال محطة مياه شلش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه في المواعيد المحددة لها طبقاً لآخر جدول زمني تم تحديده بالتنسيق بين المحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات القائمة على التنفيذ.

Advertisements

وأوضح المحافظ أن محطة مياه ديروط بقرية شلش تم الانتهاء منها وسيتم افتتاحها والبدء في التشغيل الفعلي لها خلال الأسابيع القادمة بعد حل مشكلة الإطماء أمام المأخذ وتلافي الملاحظات وتسليمها النهائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيلها.

جاء ذلك خلال متابعته للأعمال الجارية بمحطة مياه الشرب شلش بمركز ديروط، وبرفقته المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، والمهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاطف مهدي، مدير تنفيذ المشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والعميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وأوضح المحافظ أن مشروع محطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 350 مليون جنيه وقت التنفيذ، وطاقتها الاستيعابية 86000 م3/يوم وتتكون من 2 خزان علوي وأطوال شبكات 106 كيلومترات وتخدم 500 ألف نسمة من مركز ومدينة ديروط، مؤكداً على ضرورة المضي قدماً في تذليل العقبات ووضع الحلول للتغلب على معوقات تنفيذ بعض المشروعات، مشيراً إلى المتابعة الدورية لأعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام المحطة وتفقد ما تم تنفيذه من تلافي الملاحظات التي تحديدها سابقاً.