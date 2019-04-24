شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 2185 طن قمح في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح بالشون والصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ 2185 طنًا، وذلك منذ بدء موسم الحصاد حتى الأربعاء.

وأوضح أنه تم التوريد للبنك الزراعي، وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع، مؤكدًا استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، بتذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.

وأضاف أن لجان تسلّم القمح متواجدة في كل نقاط التسلّم دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء، برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.